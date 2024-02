Das sollten BHP-Anleger wissen!

Die Bhp-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt über 200 Handelstage liegt bei 45,51 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 45,61 AUD liegt, was einer Abweichung von +0,22 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 47,68 AUD, was einer Abweichung von -4,34 Prozent entspricht. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Bhp-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Bhp-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 7,57 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,37 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Bhp-Aktie zeigen gemischte Signale. Während die Diskussionsintensität im Netz gestiegen ist, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung. Insgesamt wird die Bhp-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist die Bhp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,74 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Insgesamt erhält die Bhp-Aktie daher gemischte Bewertungen basierend auf verschiedenen Kriterien und Indikatoren.