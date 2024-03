Das sollten BASF-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktienanalyse von Basf zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 45,05 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie 48,53 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +7,72 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 45,77 EUR, was einem Abstand von +6,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung liegt Basf mit 7,61 % über dem Branchendurchschnitt Chemikalien von 5,49 %. Dieser Unterschied von 2,12 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen negative Themen dominierten. In den letzten Tagen gab es jedoch verstärkt negative Diskussionen über das Unternehmen Basf, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben gezeigt, dass es in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Basf mit einer Rendite von 3,81 % deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,66 %, wobei Basf mit 20,47 % deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

