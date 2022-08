Das sollten Aya Gold & Silver-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Für die Aktie Aya Gold & Silver aus dem Segment "Edelmetalle und Mineralien" wird am 05.08.2022, 19:22 Uhr, ein Kurs von 7.67 CAD geführt.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aya Gold & Silver-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Aya Gold & Silver-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aya Gold & Silver vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12,38 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 58,65 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (7,8 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aya Gold & Silver somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Aya Gold & Silver in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aya Gold & Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 8,5 CAD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7,8 CAD) deutlich darunter (Unterschied -8,24 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 6,86 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+13,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Aya Gold & Silver ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Die Aya Gold & Silver-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

