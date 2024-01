Das sollten Avangrid-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Avangrid hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Unterperformance von 71,35 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 49,95 Prozent, wobei Avangrid aktuell 71,35 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Avangrid eine Dividendenrendite von 5,44 % aus, was 0,88 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 4,57 %. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Avangrid liegt bei 26,59, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "Gut" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avangrid bei 20,94, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 129 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".