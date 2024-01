Das sollten Autodesk-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Autodesk-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 229,52 USD liegt, was einer Entfernung von +9,91 Prozent vom GD200 (208,82 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 219,66 USD, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +4,49 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Autodesk eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Software" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz um die Autodesk-Aktie zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über das Unternehmen in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wird weniger diskutiert als normal, was auf abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Die Analysteneinschätzung der Autodesk-Aktie zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 13 Mal das Rating "Gut", 5 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die aktuelle Kursentwicklung von 229,52 USD wird von Analysten analysiert, die eine Entwicklung von 2,8 Prozent und ein mittleres Kursziel von 235,94 USD erwarten, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".