Das sollten Auddia-Anleger wissen!

Die Diskussionen rund um Auddia auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen in den sozialen Medien. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Deshalb stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Aktie von Auddia bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Auddia mit 0,33 USD inzwischen um +43,48 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf -23,26 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Auddia kann auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Auddia liegt bei 22,33, was eine überverkaufte Situation darstellt und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhalten wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".