Das sollten Assa Abloy AB-Anleger wissen!

Die Analyse von Assa Abloy zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, jedoch nahmen die negativen Themen in den letzten Tagen zu, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Assa Abloy von 290,8 SEK einen positiven Abstand von 16,54 Prozent zum GD200 (249,53 SEK) aufweist, was als gutes Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, hat einen Kurs von 261,24 SEK, was ebenfalls als gutes Signal mit einem Abstand von +11,32 Prozent bewertet wird. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Assa Abloy als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 16,9, was als "Gut" empfohlen wird, während der RSI25 bei 30,13 liegt und somit zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.