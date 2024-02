Das sollten Asl Marine-Anleger wissen!

Die Aktie von Asl Marine wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 2,7, was insgesamt 88 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 21,86 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung nach der fundamentalen Analyse.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index ist die Asl Marine-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 30, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 48,57 aufweist, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asl Marine mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent in der "Maschinen"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird für die Asl Marine-Aktie ein Durchschnitt von 0,06 SGD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,066 SGD, was einem Unterschied von +10 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen ähnlichen positiven Trend auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.