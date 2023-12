Das sollten Asian Paints-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Die Asian Paints-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 3336,05 INR gehandelt, was einer Entfernung von +6,31 Prozent vom GD200 (3138,07 INR) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal im Rahmen der charttechnischen Bewertung hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3128,72 INR. Dies bedeutet, dass auch hier ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand zum Kurs +6,63 Prozent beträgt. Somit wird der aktuelle Kurs der Asian Paints-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Asian Paints-Aktie gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Asian Paints-Aktie diskutiert wurde. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Asian Paints-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 8,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Asian Paints-Aktie in verschiedenen Bereichen "Gut"-Bewertungen, was auf ein positives Stimmungsbild und charttechnische Signale hinweist.