Das sollten AptarGroup-Anleger wissen!

Die Diskussionen über Aptargroup in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Meinungen geäußert, während neutrale Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und hält die Aktie für angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aptargroup bei 123,67 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 139,69 USD, was einen Abstand von +12,95 Prozent zum GD200 bedeutet. Der GD50 liegt bei 129,17 USD, was einer Differenz von +8,14 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" signalisiert wird. Somit lautet der Gesamtbefund "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 28 für die letzten 7 Tage und 28,93 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls ein "Gut", da 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 152 USD, was einer Entwicklung um 8,81 Prozent entspricht. Daher wird auch hier das Rating "Gut" vergeben.