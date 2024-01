Das sollten Applied Materials-Anleger wissen!

Die Aktie der Applied Materials wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 13 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Der Mittelwert des Kursziels beträgt 148,44 USD, was eine Erwartung von -1,99 Prozent bedeutet, da der aktuelle Schlusskurs bei 151,45 USD liegt, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Applied Materials liegt bei 0,91 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,13 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Applied Materials festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet wird. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 137,81 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 151,45 USD wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der Schlusskurs liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 149,26 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Sollten Applied Materials Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...