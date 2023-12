Das sollten Applied Blockchain-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Applied Digital neutral ist. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Applied Digital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67 und für den RSI25 von 23,22. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Laut den Analysten ist die Bewertung der Applied Digital-Aktie insgesamt "Gut". Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten sind alle 1 Einstufungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Updates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 85,43 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von +29,73 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +41,92 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch ein negativer Trend. In den vergangenen vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert. Insgesamt erhält Applied Digital auf dieser Stufe daher ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.