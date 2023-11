Das sollten Antero Midstream Partners LP-Anleger wissen!

Die Antero Midstream-Aktie erhält laut langfristiger Meinung von Analysten insgesamt die Einschätzung "Neutral", basierend auf 2 positiven, 0 neutralen und 2 negativen Bewertungen. Derzeit gibt es keine neuen Analystenupdates zu Antero Midstream. Das Kursziel der Analysten liegt bei 12,67 USD, was einer potenziellen Performance von -3,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 13,13 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Antero Midstream beträgt derzeit 7,13 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,6 % für den Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Die Differenz von 7,48 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) bei 11,37 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt, da der aktuelle Aktienkurs von 13,13 USD einen Abstand von +15,48 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +5,63 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Antero Midstream. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Richtung, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Antero Midstream insgesamt eine "Gut"-Bewertung.