Das sollten Amneal-Anleger wissen!

Die Aktie von Amneal wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen fielen 2 positiv, 1 neutral und keine negativ aus. Es gab keine aktuellen Analystenupdates zu Amneal, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 3,67 USD erwartet, was einer Erwartung von -26,67 Prozent entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Amneal in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 67,7 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +39,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Amneal mit 53,59 Prozent über dem Durchschnitt.

In Bezug auf die Dividende weist Amneal derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amneal-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,12 USD liegt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 5 USD liegt (+60,26 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,22 USD unter dem aktuellen Schlusskurs (+18,48 Prozent). Insgesamt wird die Amneal-Aktie basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.