Das sollten American Express-Anleger wissen!

Die Aktie der American Express wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 8 Gut, 7 Neutral und 3 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Neutral". Allerdings zeigen aktuelle Reports, dass das durchschnittliche Rating für das American Express-Wertpapier im letzten Monat "Gut" war. Das Kursziel für die Aktie der American Express liegt im Mittel bei 177,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -4,5 Prozent bedeutet. Daher lautet die Gesamteinschätzung der Analysten für die Aktie der American Express insgesamt "Neutral".

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der American Express aktuell bei 163,68 USD, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 185,47 USD und hat damit einen Abstand von +13,31 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 175,18 USD, was einer Differenz von +5,87 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass American Express mit einer Rendite von 22,59 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 15 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Auch im Vergleich zur "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 11,71 Prozent aufweist, liegt American Express mit 10,87 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index für die Aktie der American Express ergibt einen Wert von 48 für RSI7 und 41,89 für RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt resultiert daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.