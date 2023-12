Das sollten Amcor-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amcor PLC":

In den letzten zwei Wochen wurde Amcor von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Des Weiteren wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Aktie von Amcor hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 9,9 USD und selbst einen Kurs von 9,57 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,33 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 9,06 USD, wodurch die Aktie mit +5,63 Prozent Abstand als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Amcor in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als unauffällig gemessen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung für Amcor abgegeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Amcor liegt bei 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die Amcor bewegt sich bei 38, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.