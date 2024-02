Das sollten Altium-Anleger wissen!

Die Altium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 42,51 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von +55,26 Prozent vom letzten Schlusskurs von 66 AUD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 48,36 AUD über dem letzten Schlusskurs (+36,48 Prozent Abweichung), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Altium deuten auf eine erhöhte Aktivität im Netz hin, was auf eine starke Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung hindeutet und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Anleger zeigen ein insgesamt positives Sentiment, das sich über den analysierten Zeitraum von zwei Wochen erstreckt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigt sich Interesse an vor allem positiven Themen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Altium-Aktie liegt bei 6,19, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 13, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation mit einer "Gut"-Einstufung gilt. Insgesamt erhält die Altium-Aktie somit in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".