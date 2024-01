Das sollten Alphabet Inc. C-Anleger wissen!

Die Alphabet-Aktie wird derzeit positiv bewertet, da ihr Aktienkurs bei 136,64 USD liegt, was einem Abstand von +11,46 Prozent zur 200-Tage-Linie von 122,59 USD entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 134,89 USD, was einer Differenz von +1,3 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung zu Alphabet war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was sich aus der Analyse von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien ergibt. Die aktuelle Bewertung der Anleger-Stimmung ist daher ebenfalls "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in diesem Zeitraum intensiver diskutiert, was auf eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist. Insgesamt wird daher auch das Sentiment und Buzz der Alphabet-Aktie als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Alphabet-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut", basierend auf 9 positiven Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Kursprognosen vorliegen, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotential von -8,1 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen würde. Insgesamt erhält die Alphabet-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Analysteneinschätzung.