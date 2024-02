Das sollten Alpha HPA-Anleger wissen!

Die Alpha Hpa wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,98 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,94 AUD um -4,08 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,92 AUD, was einer Abweichung von +2,17 Prozent vom Aktienkurs entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alpha Hpa als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 6,9 für 7 Tage, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Alpha Hpa von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Auch die Internet-Kommunikation zeigt eine deutlich verbesserte Stimmung in den vergangenen Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

Insgesamt wird die Alpha Hpa daher auf verschiedenen Ebenen mit einem "Gut" bewertet.