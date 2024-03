Das sollten Allot-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Allot-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,21 USD liegt, was einem Unterschied von +5,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,93 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um +14,51 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Allot in den letzten Wochen deutlich besser geworden ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Software"-Branche zeigt sich, dass Allot in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -929,94 Prozent verzeichnete. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Allot um 509,19 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen zu Allot veröffentlicht wurden, und in den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".