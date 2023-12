Das sollten Allianz-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Aktienkurs der Allianz hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,59 Prozent erzielt, was 16,08 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Bereich Versicherungen beträgt die mittlere jährliche Rendite 46,22 Prozent, und die Allianz liegt aktuell 22,63 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Allianz ist insgesamt sehr positiv. In den Diskussionen und Meinungen der sozialen Medien standen in den vergangenen Tagen besonders viele positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 1 schlechtes und 4 gute Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich bei der Allianz eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, aber eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Allianz liegt bei 5,02, was als überverkauft betrachtet wird. Der RSI25 liegt bei 12, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt. Insgesamt wird die Allianz daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Allianz kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Allianz jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Allianz-Analyse.

