Das sollten Alexander, Baldwin-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Alexander & Baldwin Inc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 17,92 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 19,02 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +6,14 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem Wert von 17,04 USD eine Abweichung von +11,62 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Das Unternehmen erhält insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 34,85 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 21,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen ergibt, dass die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung erhält. Die durchschnittliche Analystenmeinung sieht ein Kursziel von 20 USD, was einer Steigerung um 5,15 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Alexander & Baldwin Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.