Das sollten Airtasker-Anleger wissen!

In den letzten zwei Wochen wurde Airtasker hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine "Gut"-Bewertung ergeben. Die Aktien von Airtasker zeigten zwar eine starke Aktivität, jedoch war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine positive Entwicklung hin, da der RSI bei einem Niveau von 20 eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet hingegen auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Airtasker-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +5,26 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einer Abweichung von +11,11 Prozent eine positive Entwicklung auf.

Zusammenfassend erhält die Airtasker-Aktie somit auf Basis der Anleger-Stimmung, des Sentiments und Buzz, des Relative Strength Index und der technischen Analyse insgesamt eine positive Einschätzung.