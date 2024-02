Das sollten Adval Tech-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Adval Tech zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors eine Rendite von -26,43 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,72 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Adval Tech mit 25,71 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell ist die Adval Tech mit einem RSI-Wert von 29,41 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Adval Tech daher eine Einstufung von "Gut" basierend auf dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde Adval Tech von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adval Tech liegt bei 63,57, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 34 beträgt der genaue Abstand aktuell 85 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Einstufung von "Schlecht".