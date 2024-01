Das sollten AVIVA-Anleger wissen!

Die technische Analyse der Aviva-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 404,62 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 439,3 GBP liegt und somit einen Abstand von +8,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 425,85 GBP, was einer Differenz von +3,16 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Aviva spiegeln wider, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt lassen sich drei Handelssignale ableiten, wovon zwei als "Gut" und eines als "Schlecht" eingestuft werden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies. Daher wird die Aktie von Aviva insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aviva-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Aviva somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.