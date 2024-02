Das sollten ATAI Life Sciences-Anleger wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird durch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen berechnet. Der RSI der Atai Life Sciences liegt bei 72,48, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation interpretiert wird und daher als "Neutral" eingeordnet wird. Insgesamt erhält die Atai Life Sciences daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Der Sentiment und Buzz um die Aktie wird durch die Stimmungslage unter Investoren und die Anzahl der Beiträge im Internet beeinflusst. Eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Atai Life Sciences.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Atai Life Sciences 1,47 EUR und die Aktie selbst 1,607 EUR. Die Distanz zum GD200 beträgt +9,32 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,46 EUR, was einen Abstand von +10,07 Prozent ergibt und ebenfalls zu einer Bewertung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher in der technischen Analyse eine Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit 11 Tagen positiver Diskussion und nur drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Atai Life Sciences, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher ein gemischtes Bild, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiv sind, während der RSI und das langfristige Stimmungsbild eher negativ ausfallen.