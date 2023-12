Das sollten ASX ADR-Anleger wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Die Aktie von Asx wird auf Basis verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 61,25 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 62,46 AUD liegt (+1,98 Prozent Abweichung im Vergleich). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 57,59 AUD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8,46 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Asx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Asx ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,19 auf, was unter dem branchenüblichen Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".