Das sollten AP Moller - Maersk-Anleger wissen!

Der Aktienkurs von Ap Moller - Maersk A- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,74 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Überperformance von 22,36 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" liegt bei -17,55 Prozent, während Ap Moller - Maersk A- aktuell 27,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 30,51 und der RSI25 bei 34,59, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung und einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Ap Moller - Maersk A- basierend auf der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.