Das sollten AEterna Zentaris-Anleger wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Aeterna Zentaris ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Aeterna Zentaris.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Aeterna Zentaris bei 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" besitzt im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 2 %. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aeterna Zentaris-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,97 USD) weicht somit um -21,83 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,8 USD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,44 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Unterm Strich erhält die Aeterna Zentaris-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Aeterna Zentaris auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.