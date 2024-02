Das sollten 2G Energy-Anleger wissen!

Die 2g Energy wird derzeit technisch betrachtet als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Unternehmens liegt bei 24,16 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,58 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 22,35 EUR, was einer Abweichung von +8,72 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt 2g Energy mit einer Dividendenrendite von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,12 %) um 2,51 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von 2g Energy mit -8,05 Prozent um mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 3,46 Prozent in den letzten 12 Monaten hat, liegt 2g Energy mit 11,51 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der 2g Energy liegt bei 25, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 39,15 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" eingestuft.