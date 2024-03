Das sollten 1&1 AG-Anleger wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von 1& diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen geäußert wurden. Trotzdem wurde in den letzten Tagen besonders auf die positiven Aspekte von 1& eingegangen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie von 1& im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,88 Prozent erzielt, was 18,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 2,29 Prozent, und 1& liegt aktuell 10,59 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 1& verläuft derzeit bei 15,13 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt mit 16,22 EUR 7,2 Prozent darüber. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die 1&-Aktie jedoch 8,47 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet damit "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1& liegt derzeit bei 9,28, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 43. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.