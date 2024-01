Das sollten 1&1 AG-Anleger wissen!

Die Anlegerstimmung für die Aktie von 1& zeigt sich momentan sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün an. Negative Diskussionen waren nicht zu verzeichnen, während an nur zwei Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 1& derzeit als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 24,68 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 36,32 liegt und somit weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Auch aus fundamentaler Sicht wird die Aktie positiv eingeschätzt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 10,07 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der 1& von 18,06 EUR als positiv bewertet, da er mit +38,39 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 16,53 EUR ein positives Signal, da der Abstand zum Durchschnitt aus 50 Tagen +9,26 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung positiv ist und die Aktie von 1& aus verschiedenen Perspektiven als "Gut" bewertet wird.

