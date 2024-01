Das sollte den Zinc Media-Chefs zu denken geben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat im Vergleich zu früheren Zeiträumen nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach erhält die Zinc Media-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 90,96 GBP für die Zinc Media-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 81,5 GBP, was einem Unterschied von -10,4 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (89,02 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 81,5 GBP darunter (-8,45 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zinc Media-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Zinc Media-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso liegt der RSI25 auf 25-Tage-Basis bei 80, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Zinc Media-Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Zinc Media wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine negative Richtung. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

