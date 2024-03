Das sollte den Zhejiang Xinan Chemical Industrial-Chefs zu denken geben!

Die Zhejiang Xinan Chemical Industrial-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,79 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,04 CNH, was einem Unterschied von -17,88 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,24 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Positive Themen dominierten jedoch in den Diskussionen der vergangenen Tage, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Zhejiang Xinan Chemical Industrial bei -43,15 Prozent, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -20,79 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 22,36 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und je nach Intensität und Änderung der Stimmung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien.