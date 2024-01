Das sollte den Zhejiang Guyue Longshan Shaoxing Wine-Chefs zu denken geben!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie beträgt 83,33, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 65,53 und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 8,9 CNH liegt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (9,49 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine-Aktie somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.