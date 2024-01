Das sollte den Zalando-Chefs zu denken geben!

Die Diskussionen über Zalando in den sozialen Medien zeigen ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungsäußerungen. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert des Unternehmens angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen insgesamt als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, wovon keines als negativ eingestuft wurde. Dies führt zu der Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Zalando bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -60,33 Prozent erzielt, was 63,03 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 8,34 Prozent, wobei Zalando aktuell 68,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Zalando liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 %. Aufgrund dieser Differenz wird auch die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Zalando-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 30,86 und der RSI25 liegt bei 67,15, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.