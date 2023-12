Das sollte den Yifan Pharmaceutical-Chefs zu denken geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yifan Pharmaceutical liegt bei 154, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Arzneimittel" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" konnte Yifan Pharmaceutical eine Rendite von 30,84 Prozent erzielen, was mehr als 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -0,24 Prozent liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Yifan Pharmaceutical beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Marktstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Yifan Pharmaceutical. Die Analyse der Anlegerstimmung ergibt daher auch hier eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt zeigt sich, dass Yifan Pharmaceutical in fundamentaler Hinsicht neutral bewertet wird, eine starke Performance im Vergleich zur Branche zeigt, aber eine niedrige Dividendenrendite aufweist und eine negative Anlegerstimmung verzeichnet.

