Das sollte den Xiangtan Electric Manufacturing-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Xiangtan Electric Manufacturing liegt bei 18,86, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 16,98 CNH für den Schlusskurs der Xiangtan Electric Manufacturing-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,88 CNH, was einem Unterschied von -6,48 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet. Dieser beträgt aktuell 14,94 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,29 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich Xiangtan Electric Manufacturing über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, wodurch eine Einschätzung als "Schlecht"-Wert erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Xiangtan Electric Manufacturing in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Xiangtan Electric Manufacturing in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche stiegen im Durchschnitt um 1,24 Prozent, was eine Underperformance von -16,77 Prozent im Branchenvergleich für Xiangtan Electric Manufacturing bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,09 Prozent im letzten Jahr, wobei Xiangtan Electric Manufacturing 16,62 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.