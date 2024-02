Das sollte den Wiscom System-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Wiscom System beträgt derzeit 76,66 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der längere RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Wiscom System-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,78 CNH. Der letzte Schlusskurs von 7,12 CNH weicht somit um -33,95 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 9,35 CNH und einem Abweichung von -23,85 Prozent ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Hier zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung für Wiscom System unterdurchschnittlich sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Wiscom System in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,48 Prozent, was einer Underperformance von -17,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.