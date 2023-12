Das sollte den Wiener Privatbank-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs der Wiener Privatbank zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -13,36 Prozent, was mehr als 29 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,15 Prozent erzielte, liegt die Wiener Privatbank mit 26,51 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse lässt der trendfolgende Indikator darauf schließen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Wiener Privatbank-Aktie beträgt derzeit 6,4 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,4 EUR liegt (-15,63 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,92 EUR, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit -8,78 Prozent Abweichung darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wiener Privatbank somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Wiener Privatbank beträgt derzeit 3,97 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent liegt. Mit einer Differenz von lediglich 0,77 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite daher als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Wiener Privatbank-Aktie gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Wiener Privatbank daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.