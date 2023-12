Das sollte den Wayfair-Chefs zu denken geben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Wayfair beträgt das aktuelle KGV 159, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 deutlich überbewertet ist. Daher erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wayfair aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -5,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Das Anleger-Sentiment für die Wayfair-Aktie ist insgesamt negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurde in den vergangenen Tagen vor allem über negative Themen rund um Wayfair diskutiert. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen jedoch eine Aufhellung des Stimmungsbildes zu verzeichnen werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält Wayfair daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.