Das sollte den Vulcan Energy Resources-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert von Vulcan Energy liegt bei 71,62, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 52,69, was einer "Neutral"-Bewertung für die letzten 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Vulcan Energy aktuell bei 4,02 AUD verläuft. Da der Aktienkurs bei 2,16 AUD liegt, ergibt sich ein Abstand von -46,27 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,49 AUD, was einer Differenz von -13,25 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Vulcan Energy eingestellt waren. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt, dass die Diskussion um Vulcan Energy langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.