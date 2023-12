Das sollte den Vext Science-Chefs zu denken geben!

Die Vext Science-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,27 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,275 CAD lag, was einer Differenz von +1,85 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,29 CAD, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,17 Prozent), erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Vext Science eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vext Science-Aktie liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Damit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Anleger zeigten an vier Tagen eine negative Stimmung, während positve Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Aktie wird daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich auch eine "Schlecht"-Einstufung für Vext Science über einen längeren Zeitraum. Die Aktie hat nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist, und die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht.

Insgesamt ergibt sich damit für Vext Science eine "Schlecht"-Einstufung bezüglich des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum.