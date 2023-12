Das sollte den Velo3D-Chefs zu denken geben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Velo3d liegt bei 73,7, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 73, was auch als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Eine technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Velo3d-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,15 USD) zeigt einen Wert, der unter dem letzten Schlusskurs (0,53 USD) liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel Velo3d in sozialen Medien zeigen in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegend positive Meinungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Velo3d-Aktie basierend auf dem Anlegerverhalten und der Online-Kommunikation.