Das sollte den Valeo ADR-Chefs zu denken geben!

Der Aktienkurs von Valeo hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,19 Prozent erzielt, was 5,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt die Unterperformance von Valeo ebenfalls 5,19 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für Valeo liegt bei 70,29, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 44,37, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Schlecht".

Das Stimmungsbild in sozialen Netzwerken und unter Investoren ist ebenfalls überwiegend negativ. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das langfristige Stimmungsbild eine "Schlecht"-Note.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. In den letzten zwei Wochen gab es 2 "Schlecht"-Signale und 1 "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich also ein insgesamt negatives Bild für die Aktie von Valeo basierend auf verschiedenen Kriterien.