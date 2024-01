Das sollte den Uranium Energy-Chefs zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Aktienkurs von Uranium Energy hat im letzten Jahr eine Rendite von 81,66 Prozent erzielt, was 65,75 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Uranium Energy ein KGV von 220,69 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 27,36 liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schneidet Uranium Energy mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" um 28,84 Prozentpunkte schlechter ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Uranium Energy liegt bei 71,68 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 35,66, was darauf hinweist, dass Uranium Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Uranium Energy-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.