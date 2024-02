Das sollte den Uber-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Uber ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien und Foren hervorgeht. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab drei schlechte und ein gutes Signal, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Uber derzeit 17,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was eine kurzfristig gute Einschätzung ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 52,56 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat Uber in den letzten Monaten eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Uber-Aktie liegt bei 37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für Uber, wobei die Anlegerstimmung negativ ist, die technische Analyse jedoch insgesamt gut ausfällt.