Das sollte den UUUM-Chefs zu denken geben!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Uuum herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass Uuum überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Auch hier ist Uuum überkauft (Wert: 72,88), wodurch das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating für das Uuum-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Uuum aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Uuum von 446 JPY mit -33,06 Prozent Entfernung vom GD200 (666,3 JPY) im "Schlecht"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 546,98 JPY auf, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bedeutet, da der Abstand -18,46 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Uuum-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirken kann. Bei Uuum wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" führt.