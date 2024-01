Das sollte den Tuniu-Chefs zu denken geben!

Die technische Analyse von Tuniu zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,32 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,652 USD beträgt. Dies bedeutet eine Distanz von -50,61 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,83 USD, was einer Distanz von -21,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Tuniu zeigen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer ist in den roten Bereich gerutscht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Tuniu mit einer Rendite von -65,52 Prozent mehr als 77 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -101,65 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Tuniu auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft wird, da der RSI bei 42,31 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überkauft bewertet, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Tuniu basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment der Anleger.