Das sollte den Tryp Therapeutics-Chefs zu denken geben!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wesentliche Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. Im Fall von Tryp Therapeutics gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Tryp Therapeutics als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage mit 42,11 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tryp Therapeutics-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,07 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,045 CAD deutlich darunter liegt (Unterschied -35,71 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,05 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Tryp Therapeutics in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt lässt sich somit feststellen, dass Tryp Therapeutics hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.